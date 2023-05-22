Новости шоу-бизнеса: Гурцкая овдовела, Долина проговорилась о болезни Варум, Литвинову проигнорировали в Каннах

Диана Гурцкая овдовела

Певица Диана Гурцкая вмиг овдовела. Ее муж, чиновник Петр Кучеренко, внезапно скончался по дороге из Кубы в Россию. Рабочая командировка стала для него последней, хоть врачи и пытались спасти мужа артистки, но не предотвратили горе.

Долина проговорилась о болезни Варум

Редкая гостья на светских мероприятиях, Анжелика Варум не смогла отказать Ларисе Долиной и посетила творческий вечер студентов, которые учатся у Ларисы Александровны. Но присутствовала урывками – мероприятие проходило на корабле. Долина проговорилась, что Анжелика страдает морской болезнью.

Литвинову проигнорировали на Каннском кинофестивале

Рената Литвинова, живущая с прошлого года в Париже, посетила 76 Каннский кинофестиваль, явившись на показ фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов». Актриса не вызвала ни у кого интереса, местные фотографы проигнорировали ее появление на красной дорожке. Видимо, звездность россиянки никому в Каннах не известна, как и она сама.