Тыл в стрингах красиво всплыл: Рудова изящно показала себя в купальнике, плюхаясь в бассейне

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова вернулась из своего продолжительного насыщенного отпуска в Москву. Но мыслями она еще на Бали, куда летала после Дубая всего на пару дней. Этого красотке хватило, чтобы восстановить силы, и теперь она щедро делится оставшимися кадрами с подписчиками.

Новое фото было сделано в бассейне. Рудова красиво выставила упругий тыл в стрингах над поверхностью воды, выныривая и запрокидывая голову. Подписчики пришли в замешательство от столь изящного зрелища.