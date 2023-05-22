«Стебись лучше над Ургантом!»: Михеевой прилетело за пародию на Высоцкую и ее рецепты

Экс-соведущая Ивана Урганта по вечернему шоу Алла Михеева снова спародировала Юлию Высоцкую на кухне. Она показала, как приготовить омлет, и попыталась сделать это как в первоисточнике.

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Кому-то видео с омлетом показалось смешным и даже пришлось по душе, но нашлись и те, кто осудил Михееву за это. Поскольку видео оказалось не первым в ряду пародий на Высоцкую, люди подписчики призвали Аллу остановиться и больше не продолжать.

«Зачеееем?! Что все прицепились к Высоцкой? Каждый кому не лень прошелся… Это и не смешно», «Стебись лучше над Ургантом!», «Бедная Юля», «Алла, остановитесь! Вам это даже не идет! Вы другая. Не ведитесь. Не унижайте и не унижайте! Ради чего и кого?», - негодуют люди.

Тренд с архивными видео кулинарных шедевров Юлии Высоцкой развивается в Сети уже месяц. За это время появилось немало хейтерских сюжетов на тему, как приготовить сгоревшие сырники или суп из раков в блендере.