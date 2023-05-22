Харламов ахнет от зрелища: Ковальчук выказала декольте с дыркой – полушария смело выглядывают

Возлюбленная юмориста Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук снимается в новом проекте. Звезда нередко демонстрирует закулисье, а на этот раз решила еще и похвастаться, чем ее наградила природа. Она крупным планом сделала селфи, на котором видно не только процесс нанесения макияжа.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Ковальчук предстала перед камерой в платье с пикантным вырезом в области декольте, больше похожим на дырку. Из нее откровенно выглядывали полушария – природа не поскупилась, раздавая красоту актрисе. Гарик Харламов явно нервничает, когда его избранница выбирает такие наряды в его отсутствие.