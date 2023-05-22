Топ из лент, джинсы шиворот-навыворот: Клава Кока в окружении мужчин оголилась в интересных местах

Исполнительница Клавдия Высокова, наиболее популярная широкой публике как Клава Кока, регулярно привлекает внимание не только творчеством, но и своими нарядами, один смелее другого. На этот раз красотка вышла на сцену в топе из драпированных лент и джинсах, вывернутых наизнанку.

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Свое образ Кока приправила наращенными волосами. Получилось оригинально, парни вокруг обступили артистку, но им, похоже, уже нет дела до оголений звезды – она настолько часто выбирает откровенные прикиды, что уже стала предсказуема. Люди гадают, чем ей еще удастся удивить окружающих.