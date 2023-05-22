Севастьянова показала, как выглядит ее декольте без бюстгальтера: не каждая осмелится

28-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова по возвращении домой в Монако вышла на связь. Красавица давно не была дома, последние месяцы они с новым бойфрендом проживали в Дубае, а также наведались на Мальдивы отметить день рождения спортсменки. Но теперь жизнь вернулась в прежнее русло.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Отказываться от привычки демонстрировать наряды Севастьянова не стала. Она снова показала, в чем оправилась на ужин, и в этот раз платье было чересчур откровенным. Для такого откровенного декольте Каролина не стала надевать бюстгальтер, и ей пришлось щеголять естественностью своих форм. Не каждая осмелится на такой шаг, обладая пышными формами, но для Каролины это оказалось не проблемой.