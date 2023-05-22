Волочкова в гримерке разделась до трусов: концертное белье выставила напоказ

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова накануне дала концерт вместе со своей напарницей Татьяной Тузовой. Артистки теперь выступают дуэтом, балерина не только танцует, но и поет. Специально для совместных выступлений звезда сшила концертные наряды и, как оказалось, концертное нижнее белье.

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Волочкова даже гостей дома принимает в трусах, так что появиться в соцсетях в исподнем ей не составило труда. Она разделась в гримерке и предстала перед зеркалом в зеленых стрингах. Позируя себе для селфи, балерина изящно выставила загорелые бедра. Фото она запостила в микроблоге, на радость фанатам.