«Сегодня я потеряла друга»: Елена Малышева оказалась шокирована внезапной смертью мужа Дианы Гурцкой

Известие о внезапной смерти чиновника Петра Кучеренко, мужа певицы Дианы Гурцкой, потрясло близких и друзей семьи, а также поклонников артистки. Государственный деятель скоропостижно скончался по дороге из Кубы в Россию – в самолете ему стало плохо, борт экстренно посадили в Минеральных водах, но медики оказались бессильны.

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Потрясена трагедией и телеведущая Елена Малышева. Она скорбит в Telegram, вспоминая, каким был Кучеренко.

«Сегодня я потеряла друга, с которым можно было поговорить обо всем. Петр Кучеренко. Вы прочтете о том, что он был заместителем министра образования и науки и мужем Дианы Гурцкой. Блестяще образованный юрист, профессор. Мы с Петей так любили рассказывать, что я познакомилась с ним до того, как встретилась с Дианой. Он был удивительным человеком! Чутким, добрым, образованным. По-настоящему свободным и умеющим любить!» - написала Малышева.

Теледоктор призналась, что поверить в безвозвратность событий невозможно, и обратилась к вдове и их осиротевшему сыну Константину со словами поддержки.