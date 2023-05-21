Хорошенькая куколка на руках у дяди: Алиана Устиненко запечатлела дочку со своим братом – приехал знакомиться

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко, недавно ставшая мамой во второй раз, принимает в Москве дорогого гостя.

К Алиане из Волгограда приехал родной брат Гегам, чтобы познакомится со своей первой племянницей - дочерью Алианы Устиненко.

В микроблоге Алиана Устиненко поделилась снимком, на котором запечатлела брата со своей дочкой на руках. Малышка, облаченная во все белое, на руках у родного дяди выглядит хорошенькой куколкой.

Алиана Устиненко призналась, что мечтает о переезде Гегама в Москву, чтобы чаще видеться с ним.

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