Хорошенькая куколка на руках у дяди: Алиана Устиненко запечатлела дочку со своим братом – приехал знакомиться

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко, недавно ставшая мамой во второй раз, принимает в Москве дорогого гостя.
К Алиане из Волгограда приехал родной брат Гегам, чтобы познакомится со своей первой племянницей - дочерью Алианы Устиненко.
В микроблоге Алиана Устиненко поделилась снимком, на котором запечатлела брата со своей дочкой на руках. Малышка, облаченная во все белое, на руках у родного дяди выглядит хорошенькой куколкой.
Алиана Устиненко призналась, что мечтает о переезде Гегама в Москву, чтобы чаще видеться с ним.
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Дочка Алианы Устиненко на руках у своего дяди. Фото: соцсети
Напомним, Алиана Устиненко родила дочку 26 апреля. Девочка стала ее вторым ребенком. У Алианы Устиненко есть сын Роберт от брака с Сашей Гобозовым.