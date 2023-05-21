Ну, какая же красавица: младшая дочь Пугачевой поразила точеным профилем и роскошными волосами цвета льна – ах, Лиза

Шоумен Максим Галкин* сделал паузу в своем плотном гастрольном графике и провел отпуск с детьми-близнецами Гарри и Лизой в Париже.
В микроблоге звездный отец делится видео, которые сделал во время поездки во Франции. Вместе с детьми Максим Галкин* поднялся на Эйфелеву башню, побывал в парке развлечений и других знаковых местах Франции.
В кадрах Максим Галкин* попеременно показывал то Лизу, то Гарри. Младшая дочка Аллы Пугачевой особенно поразила поклонников звездного семейства своей красотой
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Максим Галкин* запечатлел дочку в розовом худи и с модной сумкой-кроссбоди люксового бренда «Дольче&Габбана» во время прогулки по Парижу.
Поклонники отметили, что у Лизы Галкиной точеный профиль и красивые длинные волосы цвета льна.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Лиза Галкина в Париже. Фото: соцсети