«Дианочка, сердце разрывается от горя»: певица Жасмин обратилась к Диане Гурцкой, готовящейся к похоронам мужа

Певица Жасмин поддержала Диану Гурцкую потерявшую мужа. Вокалистка разместила в микроблоге скорбный пост со словами сочувствия Диане Гурцкой и ее сыну, которые сейчас готовятся к похоронам Петра Кучеренко. Жасмин сообщила, что и сама недавно потеряла близкого человека.

«Моя родная подруга Дианочка, сердце разрывается от горя… Сегодня вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца Петра. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто понимаю, сама не так давно пережила утрату близких мне людей... Моя семья разделяет ваше горе, молимся за вас! Сил вам с сыночком!» - написала певица Жасмин.

В комментариях к посту к скорби Жасмин присоединились другие знаменитости. Они сочувствуют Диане Гурцкой, так рано ставшей вдовой.

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