«Дианочка, сердце разрывается от горя»: певица Жасмин обратилась к Диане Гурцкой, готовящейся к похоронам мужа

Певица Жасмин поддержала Диану Гурцкую потерявшую мужа. Вокалистка разместила в микроблоге скорбный пост со словами сочувствия Диане Гурцкой и ее сыну, которые сейчас готовятся к похоронам Петра Кучеренко. Жасмин сообщила, что и сама недавно потеряла близкого человека.
«Моя родная подруга Дианочка, сердце разрывается от горя… Сегодня вы с сыном Костей потеряли горячо любимого мужа и отца Петра. Всем сердцем и душой я с вами. Как никто понимаю, сама не так давно пережила утрату близких мне людей... Моя семья разделяет ваше горе, молимся за вас! Сил вам с сыночком!» - написала певица Жасмин.
В комментариях к посту к скорби Жасмин присоединились другие знаменитости. Они сочувствуют Диане Гурцкой, так рано ставшей вдовой.
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«Не могу поверить. Сил и мужества пережить утрату», - написала Сати Казанова.
«Это ужас какой-то. Новость сегодняшняя сразила наповал. Сил Дианочке и всей семье», - отреагировала певица Валерия.
«Очень жаль Петра. Замечательный был человек. Диане и Косте сил, всем родным и близким», - поддержала Юлия Проскурякова.
Петр Кучеренко и Диана Гурцкая. Фото: Global Look Press
На трагедию Дианы Гурцкой отозвалась и актриса Ирина Безрукова.
«Огромным потрясением для меня стала новость об уходе из жизни Петра Александровича Кучеренко, мужа Дианы Гурцкой! Такая несвоевременная, ранняя гибель, в возрасте всего 46 лет… В голове не укладывается. Мы были знакомы много лет, нас связывали очень хорошие, дружеские отношения, и я навсегда запомню Петра, как доброго, интеллигентного, очень приятного человека. Выражаю глубочайшие соболезнования и слова поддержки, желаю сил душевных и духовных Диане, Косте и всем родным и близким Петра», - написала Ирина Безрукова в телеграм-канале.
Напомним, муж Дианы Гурцкой, замминистра высшего образования и науки РФ Петр Кучеренко умер накануне, 20 мая, в самолете. Ему стало плохо во время перелета из Кубы в Москву. Лайнер экстренно посадили в Минеральных водах, но медики уже ничем помочь не смогли. Петр Кучеренко скоропостижно скончался, ему было 46 лет.