Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», каскадер Олег Василюк

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Олег Василюк запомнился зрителям по своей работе в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

По материалам ТАСС.