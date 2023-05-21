Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», каскадер Олег Василюк

В минувшую субботу, 20 мая, умер актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк. Ему было 78 лет. О смерти Олега Василюка сообщил его друг и коллега Олег Корытин.
«С ним я был знаком с 1974 года - много картин вместе сделали. Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: «Трюковая работа в кино - это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет». Это был замечательный человек», - поделился Олег Корытин.
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Олег Василюк запомнился зрителям по своей работе в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».
По материалам ТАСС.