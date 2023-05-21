«Поехал и забрал ее с вокзала»: Тигран Салибеков вернул на проект сбежавшую от него возлюбленную

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков приложил усилия к тому, чтобы вернуть свою девушку Викторию Лысковец в Периметр и воссоединиться с ней.
В микроблоге Тигран Салибеков рассказал, что совершил поступок, против которого Виктория Лысковец оказалась бессильна и сдалась ему.
«Конечно, несмотря на конфликты и ссоры, я не смог бы допустить отправку поезда с Викой, я поехал и забрал ее с вокзала, что будет дальше, вопрос решаем, но то, что мы будем вместе, несмотря ни на что, нет сомнений… Как-то так», - поделился Тигран Салибеков.
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Напомним, Тигран Салибеков и Виктория Лысковец встречаются уже несколько месяцев. Тигран даже представил девушку своей родне, свозив Викторию в родной город в Северной Осетии.
Но на днях пара поссорилась, Виктория Лысковец ушла с проекта и намеревалась уехать на поезде из Москвы. Тиграну удалось отговорить ее от этого шага.