«Поехал и забрал ее с вокзала»: Тигран Салибеков вернул на проект сбежавшую от него возлюбленную

Тигран Салибеков и Виктория Лысковец. Фото: соцсети

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков и его избранница Виктория Лысковец вновь вместе.

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков приложил усилия к тому, чтобы вернуть свою девушку Викторию Лысковец в Периметр и воссоединиться с ней.

В микроблоге Тигран Салибеков рассказал, что совершил поступок, против которого Виктория Лысковец оказалась бессильна и сдалась ему.

«Конечно, несмотря на конфликты и ссоры, я не смог бы допустить отправку поезда с Викой, я поехал и забрал ее с вокзала, что будет дальше, вопрос решаем, но то, что мы будем вместе, несмотря ни на что, нет сомнений… Как-то так», - поделился Тигран Салибеков.

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Напомним, Тигран Салибеков и Виктория Лысковец встречаются уже несколько месяцев. Тигран даже представил девушку своей родне, свозив Викторию в родной город в Северной Осетии. 

Но на днях пара поссорилась, Виктория Лысковец ушла с проекта и намеревалась уехать на поезде из Москвы. Тиграну удалось отговорить ее от этого шага.

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