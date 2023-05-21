«Поехал и забрал ее с вокзала»: Тигран Салибеков вернул на проект сбежавшую от него возлюбленную

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков приложил усилия к тому, чтобы вернуть свою девушку Викторию Лысковец в Периметр и воссоединиться с ней.

В микроблоге Тигран Салибеков рассказал, что совершил поступок, против которого Виктория Лысковец оказалась бессильна и сдалась ему.