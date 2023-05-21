На сцене султанша, а дома атаманша! Лазарев заснял танец дочки Анечки в восточном наряде

Сергей Лазарев поделился свежим видеороликом с участием дочери Анны. Певец побывать на концерте, засняв, как его кровиночка танцует на сцене. «Скоро отца отправят на пенсию», «Какая артистичная, хорошо слышит музыку и ритм есть! Пластичная», «Вся в отца пошла», «Миленькая такая», - пишут фолловеры.
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Аня вышла на сцену в одеянии восточной принцессы с монистами в волосах. На щечках алел румянец. Дочка Сергея Лазарева произвела фурор, отплясывая как юная султанша.
«Моя восточная принцесса дочка Анюта! Кусочек номера «Восточные сказки» на отчетном концерте студии-школы «Тодес». Это тут она восточная красавица, а дома настоящая атаманша», - отметил Лазарев.