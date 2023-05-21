Мамин пупсик: Зепюр Брутян засняла крошку-сына от Павла Прилучного в кипенно-белом наряде – сладкий малыш

Актриса Зепюр Брутян, недавно подарившая мужу Павлу Прилучному сына Микаэля, наслаждается первыми неделями материнства.

Звезда рассказала, что молодые родители столкнулись уже с первыми трудностями, связанными с малышом. У Микаэля начались колики, характерные для младенцев его возраста.

Зепюр Брутян призналась, что перепробовала много разных методик, пока не нашла ту, которая подходит ее сыну.