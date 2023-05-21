Мамин пупсик: Зепюр Брутян засняла крошку-сына от Павла Прилучного в кипенно-белом наряде – сладкий малыш

Актриса Зепюр Брутян, недавно подарившая мужу Павлу Прилучному сына Микаэля, наслаждается первыми неделями материнства.
Звезда рассказала, что молодые родители столкнулись уже с первыми трудностями, связанными с малышом. У Микаэля начались колики, характерные для младенцев его возраста.
Зепюр Брутян призналась, что перепробовала много разных методик, пока не нашла ту, которая подходит ее сыну.
«Нам сейчас помогает укропная водичка, прикладывание к груди и к животику. Сразу успокаиваемся и засыпаем», - поделилась Зепюр Брутян.
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Публикацию Зепюр Брутян сопроводила кадром, на котором запечатлела сынишку Микаэля. Малыш, облаченный во все белое, умилил поклонников. Они признались, что ничего милее и слаще не видели.
Сын Зепюр Брутян и Павла Прилучного. Фото: соцсети