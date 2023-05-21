«Просто бомбезно»: Галкин* подловил сына от Пугачевой, обалдевшего от вида мерцающей в ночи Эйфелевой башни

Лиза и Гарри Галкины в Париже. Фото: соцсети

Гарри Галкин вместе с сестрой-близнецом Лизой полюбовались главной достопримечательностью Парижа.

Известный шоумен Максим Галкин* провел несколько незабываемо-прекрасных дней с дочкой и сыном в Париже.

До сих пор в микроблоге Максим Галкин* делится моментами совместного с детьми-близнецами путешествия.

Максим Галкин* показал, как он и его наследники любуются одной из главных достопримечательностей Париже - Эйфелевой башней в темноте. Увидев мерцающую в темноту вышку, Гарри и Лиза тут же достали свои телефоны и начали снимать. Восторгам близнецов не было предела.

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Гарри, похоже, совершенно обалдел от вида Эйфелевой башни.

«Круто! Красота. Как это красиво! Просто бомбезно», - делился Гарри Галкин эмоциями в кадре и за ним.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Гарри Галкин в Париже. Фото: скрин соцсети

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