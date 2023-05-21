«Как от козла молока»: Ефременкова из «Дома-2» грубо приложила Мондезира, говоря об алиментах

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила интерактив с подписчиками, во время которого ответила на самые часто задаваемые ей вопросы.
Так, поклонников Юлии интересует, получает ли молодая мама алименты на сыновей-близнецов от их отца Мондезира.
Юлия Ефременкова по пути приложила Мондезира, который, судя по всему, добровольно деньгами ей не стремится помогать. По крайней мере, Юлия Ефременкова ни разу не рассказывала о материальной поддержке со стороны Мондезира. Она дала понять, что надеется на его добровольную помощь и эмоциональную зрелость.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Нет, я на них не подавала. Для меня важнее, когда не государство вынуждает мужчин помогать своим детям, а когда они это делают от чистого сердца, понимая, что на них лежит такая же ответственность за детей, как и на маме. Ну конечно, когда от мужчины помощи, как от козла молока, тогда с паршивой овцы хоть шерсти клок. В таком случае на алименты подавать нужно!» - высказалась Юлия Ефременкова.