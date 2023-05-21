«Как от козла молока»: Ефременкова из «Дома-2» грубо приложила Мондезира, говоря об алиментах

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова устроила интерактив с подписчиками, во время которого ответила на самые часто задаваемые ей вопросы.

Так, поклонников Юлии интересует, получает ли молодая мама алименты на сыновей-близнецов от их отца Мондезира.

Юлия Ефременкова по пути приложила Мондезира, который, судя по всему, добровольно деньгами ей не стремится помогать. По крайней мере, Юлия Ефременкова ни разу не рассказывала о материальной поддержке со стороны Мондезира. Она дала понять, что надеется на его добровольную помощь и эмоциональную зрелость.

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