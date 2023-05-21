«Я вас умоляю!»: Диана Гурцкая убита горем после скоропостижной смерти мужа

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Напомним, муж певицы Дианы Гурцкой, замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скоропостижно скончался 20 мая, в субботу. Ему было 46 лет.

Как сообщили в Министерстве, Петр Кучеренко почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Кубы в Москву. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минеральных вод, но прибывшие на место медики не смогли спасти Петра Кучеренко.

По материалам 5-tv.ru.