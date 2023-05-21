«Я вас умоляю!»: Диана Гурцкая убита горем после скоропостижной смерти мужа

Известная певица Диана Гурцкая тяжело переживает скоропостижную смерть мужа Петра Кучеренко.
По словам близких вокалистки, ей сейчас совершенно не до чего нет дела. Слишком тяжела утрата, которую Диане Гурцкой еще только предстоит осознать и принять.
Родной брат певицы дал понять, что Диана Гурцкая держится из последних сил.
«Я вас умоляю! Сейчас не до журналистов!» - сказал молодой человек.
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Напомним, муж певицы Дианы Гурцкой, замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скоропостижно скончался 20 мая, в субботу. Ему было 46 лет.
Как сообщили в Министерстве, Петр Кучеренко почувствовал себя плохо на борту самолета во время перелета из Кубы в Москву. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минеральных вод, но прибывшие на место медики не смогли спасти Петра Кучеренко.
По материалам 5-tv.ru.