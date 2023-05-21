Умер прямо в самолете, реанимация оказалась бессильна: обстоятельства смерти мужа Дианы Гурцкой — «ушел» за минуты

В Минздраве Ставрополья сообщили о последних минутах Петра Кучеренко, скончавшегося по пути с Кубы домой. Заместитель министра образования и науки возвращался из длительной командировки, и ничего не предвещало беды. В воздушной гавани РФ чиновнику резко стало плохо.

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Об ухудшающемся самочувствии пассажира бортпроводницы немедленно сообщили пилотам. Как и всегда в таких случаях, самолет совершил экстренную посадку для реанимационных мер. К моменту посадки в аэропорту Минеральных Вод медики уже дежурили на взлетно-посадочной полосе.

Врачи поднялись на борт сразу после приземления и тут же приступили к реанимации. Увы, чиновник «ушел» за мгновение, не оставив медикам ни малейшего шанса.