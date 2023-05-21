Деньги будет грести лопатой: Тигран Салибеков открыл массажный салон на «Доме-2» - насмешил всех

Участник «Дома-2», отец троих мальчиков Тигран Салибеков смело расширяет горизонты. Салибеков придумал новый способ заработка. Теперь он будет массажистом.
В микроблоге Тигран Салибеков сделал объявление об открытии кабинета.
«Сегодня начинает работать мой массажный салон на телепроекте «Дом-2». Запись на май открыта», - написал Тигран Салибеков.
Своим заявлением он насмешил подписчиков. Те скептически относятся к тому, что у Тиграна Салибекова получится хорошо зарабатывать. Его новый бизнес-проект назвали несостоятельным.
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«При всем уважении к Кавказу! Многодетный отец будет делать массаж на проекте. Нонсенс. Сама с Кавказа», «Само совершенство. Смех и слезы. Великий массажист», «Массажист, зачем смешить народ, вроде дядька уже взрослый», - высказались в Сети.
Напомним, Тигран Салибеков пришел на обновленную телестройку после развода с женой Юлией Салибековой, родившей ему троих сыновей. Тигран заявил, что детей и супругу он отпустил, и сейчас намерен строить новую жизнь под камерами.