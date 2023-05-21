Деньги будет грести лопатой: Тигран Салибеков открыл массажный салон на «Доме-2» - насмешил всех

«При всем уважении к Кавказу! Многодетный отец будет делать массаж на проекте. Нонсенс. Сама с Кавказа», «Само совершенство. Смех и слезы. Великий массажист», «Массажист, зачем смешить народ, вроде дядька уже взрослый», - высказались в Сети.

Напомним, Тигран Салибеков пришел на обновленную телестройку после развода с женой Юлией Салибековой, родившей ему троих сыновей. Тигран заявил, что детей и супругу он отпустил, и сейчас намерен строить новую жизнь под камерами.