Близкий друг Дианы Гурцкой: «Мы все находимся в шоке. Петр был здоровым мужиком»

Близкий друг Дианы Гурцкой и скоропостижно скончавшегося Петра Кучеренко, стилист Джорд Ровалс, один из немногих, кто нашел в себе силы прокомментировать трагические события.

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Имиджмейкер вхож в звездную семью более 20 лет, и многое знал о супругах. По его словам, у Петра не было проблем со здоровьем. Во всяком случае, он никогда не жаловался, всегда был в приподнятом настроении и без конца шутил.

«Мы все находимся в шоке: никто даже подумать не мог, что такое случится. Петр был здоровым мужиком: никогда на болячки не жаловался. Он очень любил шутки, никогда не унывал. Когда мы встречались, он всегда юморил. Случилась большая трагедия. А какого сейчас Диане – словами не передать», — выдал Ровалс.

Напомним, муж Дианы Гурцкой скончался на 47-м году жизни. Петру Кучеренко стало плохо в самолете, когда тот возвращался из командировки. Борт с чиновником экстренно посадили в Минеральных Водах, но спасти мужчину не удалось.

По материалам «МК»