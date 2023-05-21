Аппетитная пышечка: Женя Феофилактова в белом купальнике прикрыла раздавшиеся бедра и живот парео – манкая, сил нет

Женя Феофилактова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Женя Феофилактова демонстрирует свои прелести в Дубае.

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова эти майские дни проводит в Дубае. Звезда реалити-шоу во время отдыха отчаянно демонстрирует свои прелести. В микроблоге Женя Феофилактова исправно размещает фотографии, которые доказывают, как она хороша.

На это раз Женя Феофилактова предстала в белом купальнике, прикрыв бедра и живот парео оттенка жирных сливок.

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Для поклонников Жени Феофилактовой очевидно, что звезда телестройки за последнее время заметно поправилась, превратившись в манкую и аппетитную пышечку. Бедра стали крутыми, а животик начал выпирать. Женя вынуждена прятать свои формы. Она не носит бикини, исключительно - закрытый купальник.

Женя Феофилактова в белом купальнике. Фото: соцсети

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