Аппетитная пышечка: Женя Феофилактова в белом купальнике прикрыла раздавшиеся бедра и живот парео – манкая, сил нет

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова эти майские дни проводит в Дубае. Звезда реалити-шоу во время отдыха отчаянно демонстрирует свои прелести. В микроблоге Женя Феофилактова исправно размещает фотографии, которые доказывают, как она хороша.

На это раз Женя Феофилактова предстала в белом купальнике, прикрыв бедра и живот парео оттенка жирных сливок.

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