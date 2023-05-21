Горько плакал, не смог выдавить ни слова: журналисты дозвонились брату Дианы Гурцкой

Муж Дианы Гурцкой скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Новость стала настоящим ударом для близких Петра Кучеренко, ведь мужчина никогда не жаловался на здоровье. За ответами на вопросы, которые буквально повисли в воздухе, журналисты обратились к брату Дианы Гурцкой — Роберту.

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Диалога не получилось. На другом конце провода журналисты услышали горькие рыдания и всхлипывания. Роберт не смог выдавить ни слова. Он снял трубку, помолчал несколько секунд, после чего отключил связь. По реакции и тяжелому дыханию стало понятно, что ему трудно говорить.

Известно, что мужчина в эту секунду рядом с сестрой. Он поддерживает артистку и не допускает, чтобы та оставалась одна.

По материалам «МК»