«Без вас я не справлюсь. Важен каждый рубль»: знаменитая «марафонщица» Елена Блиновская собирает деньги в соцсетях на адвокатов и налоги

Известная блогерша, создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская, несмотря на запреты, вышла на связь с подписчиками своего телеграм-канала.
Елена Блиновская обратилась к аудитории за материальной помощью. Блогерша рассказала, что что ее семья осталась без средств к существованию - не на что жить, нет денег на адвокатов и уплату налогов.
«Суд забрал у нас все, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я не имею права сдаваться! Но я, прежде всего, девочка, и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать выплачивать налоги. Я хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился, и, без вас, мои друзья, я не справлюсь. Как бы я не отвергала эту мысль, но мне не к кому больше обратиться, кроме вас. Важен каждый рубль, каждое слово поддержки», - обратилась за поддержкой Елена Блиновская к поклонникам.
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Напомним, в конце апреля блогершу Елену Блиновскую заподозрили в неуплате налогов в особо крупном размере. Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест, запретив ей выходить в Интернет.
Не исключено, что сообщения, появляющиеся в телеграм-канале Елены Блиновской - результат действий мошенников.