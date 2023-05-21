«Без вас я не справлюсь. Важен каждый рубль»: знаменитая «марафонщица» Елена Блиновская собирает деньги в соцсетях на адвокатов и налоги

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Напомним, в конце апреля блогершу Елену Блиновскую заподозрили в неуплате налогов в особо крупном размере. Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест, запретив ей выходить в Интернет.

Не исключено, что сообщения, появляющиеся в телеграм-канале Елены Блиновской - результат действий мошенников.