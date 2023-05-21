Болезнь беспощадна: о каком недуге умалчивает Анжелика Варум — вот что рассказала Лариса Долина

От Ларисы Долиной стало известно о недуге Анжелики Варум, о котором она умалчивает уже много лет. Правда вскрылась на творческом вечере воспитанников Долиной, проходившем на корабле. Варум была приглашенным гостем, однако присутствовала на мероприятии урывками. Поведение исполнительницы «Ля-ля-фа» вызвало вопросы у прессы.
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«Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку», — внесла ясность Лариса Александровна.
По ее словам, уже много лет Анжелика Варум страдает морской болезнью и не выносит прогулок по воде. Долина была в похожей ситуации, но с годами болезнь сама по себе отступила.
«Она сядет на первой остановке: споет и выйдет. У меня была тоже морская болезнь. Но я от нее, кстати, к счастью, избавилась. Наверное, с годами что-то меняется в организме, физиология меняется, что-то происходит, в общем», — цитирует артистку «МК».