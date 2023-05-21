Болезнь беспощадна: о каком недуге умалчивает Анжелика Варум — вот что рассказала Лариса Долина

От Ларисы Долиной стало известно о недуге Анжелики Варум, о котором она умалчивает уже много лет. Правда вскрылась на творческом вечере воспитанников Долиной, проходившем на корабле. Варум была приглашенным гостем, однако присутствовала на мероприятии урывками. Поведение исполнительницы «Ля-ля-фа» вызвало вопросы у прессы.

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«Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку», — внесла ясность Лариса Александровна.

По ее словам, уже много лет Анжелика Варум страдает морской болезнью и не выносит прогулок по воде. Долина была в похожей ситуации, но с годами болезнь сама по себе отступила.