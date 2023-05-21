Сын выше мамы, дочь – длинноногая красотка: Рита Агибалова из «Дома-2» показала детей от разных мужей

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова уже несколько лет вместе с семьей живет на Кипре и воспитывает детей от разных мужей. С папой сына Мити Женей Кузиным Рита рассталась через два года семейной жизни, а с отцом дочери Бэллы Павлом Марсо и по сей день живет счастливо.

В микроблоге Рита Агибалова периодически показывает, как растут и меняются ее наследники. Мите Кузину в декабре исполнилось тринадцать лет, а его младшей сестре Бэлле в июне будет девять.

Митя уже ростом с маму. Рита Агибалова разместила на днях в микроблоге свежие снимки детей. Подписчики в один голос ахнули - и сын, и дочка Риты Агибаловой очаровательны.

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