Соцсети Дианы Гурцкой после смерти мужа разрываются от сообщений

Скоропостижная смерть мужа Дианы Гурцкой наделала много шума. Петру Кучеренко было всего 46 лет. Он был для артистки не просто супругом — настоящей опорой и поддержкой, верным другом. Все это было известно, в том числе и широкой публике. Вероятно, поэтому поклонники артистки восприняли утрату как личную. Горе объединило даже хейтеров.

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В соцсетях Гурцкой сообщения со словами скорби появляются с бешеной скоростью. Счет пошел на сотни. Поклонники сочувствуют артистке, кому-то даже стало плохо от трагических известий. Нашлись и те, для кого-то смерть Петра Кучеренко стала поводом переосмыслить ценности.