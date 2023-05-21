Соцсети Дианы Гурцкой после смерти мужа разрываются от сообщений

Скоропостижная смерть мужа Дианы Гурцкой наделала много шума. Петру Кучеренко было всего 46 лет. Он был для артистки не просто супругом — настоящей опорой и поддержкой, верным другом. Все это было известно, в том числе и широкой публике. Вероятно, поэтому поклонники артистки восприняли утрату как личную. Горе объединило даже хейтеров.
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В соцсетях Гурцкой сообщения со словами скорби появляются с бешеной скоростью. Счет пошел на сотни. Поклонники сочувствуют артистке, кому-то даже стало плохо от трагических известий. Нашлись и те, для кого-то смерть Петра Кучеренко стала поводом переосмыслить ценности.
«Я рыдаю в три ручья, господи, как же так. Дианочка, держитесь, мои соболезнования. Да прибудет он в раю»;
«Шок полнейший. Слезы на глазах. Такой мужчина хороший, ваша поддержка. Очень жаль. Сил и терпения вам, Диана»;
«Сложно поверить. Мне стало плохо, когда узнала»;
«Какие страшные новости. Держитесь!»;
«Какой ужас. Насколько мы обесцениваем свою жизнь. Тратим каждый день и каждую минуту на ерунду и переживания. Всегда нужно жить и наслаждаться каждым моментом, ведь никогда не знаешь, что будет завтра», — сочувствуют поклонники.