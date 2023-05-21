На Каннском фестивале фотографы сделали вид, что Литвиновой не существует: печальная судьба

Рената Литвинова покинула Россию в первой волне звезд после начала известных событий. Артистка улетела в Париж, где у нее есть в собственности квартира. Никаких комментариев по поводу ситуации она не давала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во Франции звезда занялась творчеством, поставила спектакль и отправилась с ним на гастроли по Европе. После выступления на Кипре, Литвинова решила отметиться на 76-м Каннском фестивале, явившись на показ фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов».