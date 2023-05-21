На Каннском фестивале фотографы сделали вид, что Литвиновой не существует: печальная судьба

Рената Литвинова покинула Россию в первой волне звезд после начала известных событий. Артистка улетела в Париж, где у нее есть в собственности квартира. Никаких комментариев по поводу ситуации она не давала.
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Во Франции звезда занялась творчеством, поставила спектакль и отправилась с ним на гастроли по Европе. После выступления на Кипре, Литвинова решила отметиться на 76-м Каннском фестивале, явившись на показ фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов».
Картина Ренате Литвинова не понравилась. Впрочем, и она сама не вызвала ни у кого интереса. Как пишет КП, местные фотографы проигнорировали ее появление на красной дорожке. Видимо, звездный статус россиянки никому там не известен, как и она сама.