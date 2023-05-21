«Моя жизнь изменилась»: Джесси Джей стала мамой в первый раз после выкидыша

Отметим, что ребенок для Джесси Джей стал долгожданным. Так как у певицы ранее был выкидыш. Певица не состояла в отношениях и не была замужем. Она просто воспользовалась процедурой ЭКО. Но ребенок не появился на свет.

Через 13 месяцев после выкидыша Джей снова смогла забеременеть.

Напомним, ранее психолог рассказала, как отлучить ребенка от гаджетов.