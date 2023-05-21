«Моя жизнь изменилась»: Джесси Джей стала мамой в первый раз после выкидыша

Британская певица Джесси Джей стала матерью.
35-летняя исполнительница впервые родила. У нее появился мальчик от баскетболиста Чанана Сафира Колмана, с которым артистка в отношениях чуть больше года.
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«Неделю назад моя жизнь изменилась. Мой сын пришел в этот мир – и моя сердце стало больше ровно в два раза. Эти чувства нельзя написать, я словно летаю в любви. Мой сын – это магия. Он – словно все мои сбывшиеся мечты. Он для меня заменил целый мир», – процитировали артистку в pagesix.com.
Отметим, что ребенок для Джесси Джей стал долгожданным. Так как у певицы ранее был выкидыш. Певица не состояла в отношениях и не была замужем. Она просто воспользовалась процедурой ЭКО. Но ребенок не появился на свет.
Через 13 месяцев после выкидыша Джей снова смогла забеременеть.
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