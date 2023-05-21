«Опухоль с глаз ушла»: Анна Седокова рассказала о своем самочувствии после болезни

Анна Седокова. Фото: соцсети 

Певица все еще вынуждена ходить с пятнами на теле.

Исполнительница Анна Седокова поделилась состоянием после того, как ее болезнь приняла характер рецессии. 

Недуг Седоковой отступил и артистка оказалось в состоянии сообщить о том, что с ней происходит.

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«Мне еще сегодня не легче, но опухоль с глаз ушла, остались только кровоподтеки. Вся еще в больших леопардовых пятнах. Впереди еще долгий путь реабилитации и возвращения в форму. Но вы же помните, я сильная, я справлюсь!», – заявила Анна Седокова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анна Седокова рассказывала, что поправилась из-за болезни на 10 килограммов.

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