«Опухоль с глаз ушла»: Анна Седокова рассказала о своем самочувствии после болезни

Исполнительница Анна Седокова поделилась состоянием после того, как ее болезнь приняла характер рецессии.
Недуг Седоковой отступил и артистка оказалось в состоянии сообщить о том, что с ней происходит.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Мне еще сегодня не легче, но опухоль с глаз ушла, остались только кровоподтеки. Вся еще в больших леопардовых пятнах. Впереди еще долгий путь реабилитации и возвращения в форму. Но вы же помните, я сильная, я справлюсь!», – заявила Анна Седокова в личном микроблоге.
Напомним, ранее Анна Седокова рассказывала, что поправилась из-за болезни на 10 килограммов.