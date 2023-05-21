«Опухоль с глаз ушла»: Анна Седокова рассказала о своем самочувствии после болезни

Исполнительница Анна Седокова поделилась состоянием после того, как ее болезнь приняла характер рецессии.

Недуг Седоковой отступил и артистка оказалось в состоянии сообщить о том, что с ней происходит.

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