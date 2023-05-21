Севастьянова в платье на голое тело обнажила шаровидную грудь в слишком смелом декольте – вот это вид

На этот раз Каролина приехала в Монако. Раньше она там проводила много времени. Для вечернего променада гимнастка облачилась в черное платье с откровенным разрезом. Она продемонстрировала декольте без лифчика. Севастьянова оголила свою шаровидную грудь, смущенно прижав к себе руки.

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