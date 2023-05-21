Севастьянова в платье на голое тело обнажила шаровидную грудь в слишком смелом декольте – вот это вид

Каролина Севастьянова стала известной, так как с юных лет занималась художественной гимнастикой. Она стала олимпийской чемпионкой, а уже потом завершила карьеру. Теперь спортсменка много путешествует. В 28 лет она отдыхает в Дубае, носит роскошные наряды и красуется в мини-бикини.
На этот раз Каролина приехала в Монако. Раньше она там проводила много времени. Для вечернего променада гимнастка облачилась в черное платье с откровенным разрезом. Она продемонстрировала декольте без лифчика. Севастьянова оголила свою шаровидную грудь, смущенно прижав к себе руки.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну вы всегда сногсшибательны», «Тут грудь убежала», «До чего хороша», «Богини лифчик не носят», «Просто сама весна», «Как вам удается так выглядеть! Глаз не оторвать», «Грудь видно», — стали писать подписчики.