«Плакала»: Лера Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка в мини-юбке поздравила ее с днем рождения

Сергей Лазарев, Валерия, Оскар Кучера и другие друзья поздравили Леру с 52-летием. Однако самым трогательным было поздравление от дочки Марии.

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Еще перед праздником она вернулась из садика и прочитала для мамы стихотворение на кухне. Малышка была в рубашке и мини-юбке плиссе. Она волновалась, но вспомнила все слова: