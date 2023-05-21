«Плакала»: Лера Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка в мини-юбке поздравила ее с днем рождения

Лера Кудрявцева ведет несколько передач на телевидении. Она частая гостья на вечеринках и премиях. При этом блондинка растит дочку Марию с молодым мужем Игорем Макаровым. Она несколько раз в год возит кроху на море. На днях звезда отметила день рождения. Она устроила праздник для родных и близких.
Сергей Лазарев, Валерия, Оскар Кучера и другие друзья поздравили Леру с 52-летием. Однако самым трогательным было поздравление от дочки Марии.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Еще перед праздником она вернулась из садика и прочитала для мамы стихотворение на кухне. Малышка была в рубашке и мини-юбке плиссе. Она волновалась, но вспомнила все слова:
«С днем рожденья дорогая,
Ты наш бог ты наш кумир.
С днем рожденья дорогая,
Наш семейный командир.
Мама ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ.
Ты судьба любого спора,
Ты для нас авторитет.
Так живи на радость людям,
До ста лет врагам на зло.
Вместе мы счастливы будем,
Нам с тобою повезло».
«Плакала», – призналась Кудрявцева.
Поклонники тоже были очарованы тем, как выступила Мария. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что у телеведущей есть сын Жан от первого брака, у которого есть жена и маленький сын Лев – внук звезды.