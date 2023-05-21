Модная семья: Кети Топурия в белоснежном костюме вышла на променад с подросшим сыном и дочкой

Накануне Топурия решила устроить променад. Она облачилась в белоснежный костюм. Певица привела дочку Оливию от первого брака на детскую площадку. Девочка бесстрашно стала залезать на спортивный комплекс. С артисткой был и подрастающий сын Адам от Льва Деньгова. Она покатала их на качелях. Дети были одеты в костюмы, подстать маме.

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