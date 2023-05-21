Модная семья: Кети Топурия в белоснежном костюме вышла на променад с подросшим сыном и дочкой

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Солистка группы «А’Студио» покорила поклонников не только вокалом, но и своим чувством стиля. Она следит за фигурой, поэтому может позволить себе носить все. Звезда успевает строить карьеру и воспитывать детей.
Накануне Топурия решила устроить променад. Она облачилась в белоснежный костюм. Певица привела дочку Оливию от первого брака на детскую площадку. Девочка бесстрашно стала залезать на спортивный комплекс. С артисткой был и подрастающий сын Адам от Льва Деньгова. Она покатала их на качелях. Дети были одеты в костюмы, подстать маме.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие отметили, что она идеальная мама. Другие поразились тем, как подрос Адам. «У вас чудесные дети», «Ой, как сын вырос», «Чудо ребенок! Дочка просто ангел», «Как Оливия на вас похожа», «Да, сынок у вас такой богатырь», «Все красивые», — стали писать в Сети.
Кети Топурия с детьми. Фото: соцсети звезды