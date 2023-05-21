Лишила всех сна: Агата Муцениеце сверкнула эротичными трусиками в прозрачном халате, не прикрыв интимное

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа», а потом стала ведущей шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным актрису стали чаще звать в новые проекты. Она похудела и не так давно получила роль в кабаре театре в Москве, заменив Екатерину Варнаву.
На этот раз Агата вернулась из Сочи, где успела поработать и отдохнуть. 20 мая она предстала на сцене театра, красуясь в откровенных нарядах. В гримерке актриса сняла горячее видео. Она в прозрачном халатике со стразами продемонстрировала фигуру. Муцениеце засветила эротичные трусики с кружевами.
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У нее была сделала прическа с двумя пучками, а губы накрашены алой помадой. Актриса лишила сна своих фанатов. Они стали восхищаться ее фигурой. Напомним, что Агата родила двоих детей. У нее растут сын Тимофей и дочка Мия.
«Ох, тут все бесподобно», «Как это соблазнительно», «Вам можно все», «И как теперь уснуть?», «Зависть проснулась у дам», «Фигурка просто шик», «Ауф, все волки н спят», — стали писать в Сети.