Рудова намочила свой «поплавок», прогнув спинку: трусики прилипли к торчащим из воды «булочкам»

На этот раз Наталья провела последний день отпуска, наслаждаясь жаркой погодой. Она в черном мини-бикини плескалась в бассейне. Актриса прилегла на бортик, окунув свои ягодицы в воду. Она стала принимать солнечные ванны, обнажив свои округлые формы. Трусики прилипли к ее ягодицам.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».