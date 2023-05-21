Рудова намочила свой «поплавок», прогнув спинку: трусики прилипли к торчащим из воды «булочкам»

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она многим знакома по роли в сериале «Татьянин день». Блондинка потом стала чаще представать в более смелых образах и даже оголялась полностью перед камерой. На этот раз она устроила себе отпуск в Дубае, а потом прилетела на Бали.
На этот раз Наталья провела последний день отпуска, наслаждаясь жаркой погодой. Она в черном мини-бикини плескалась в бассейне. Актриса прилегла на бортик, окунув свои ягодицы в воду. Она стала принимать солнечные ванны, обнажив свои округлые формы. Трусики прилипли к ее ягодицам.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, как хороша», «Холмики торчат из воды». «Такая вся сочная», «Вот это булочки», «Ой, как пикантно выглядит», «Просто богиня», «Ну тут все идеально», — стали писать подписчики.