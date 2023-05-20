«В конце прошлого века»: Максим Галкин* показал, как выглядел до знакомства с Аллой Пугачевой

Максим Галкин* уже много лет выступает на сцене. Потом он встретил Аллу Пугачеву. Их роман стал громким событием и вот уже почти 22 года они вместе. Их встреча состоялась в 2001 году на фестивале «Славянский базар».

А познакомил их Филипп Киркоров, который был с ней в браке на тот момент лишь на бумаге. Алле Борисовне было уже 52 года, а ее возлюбленному всего 25. Но это не помело им построить крепкую семью.