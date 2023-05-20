«В конце прошлого века»: Максим Галкин* показал, как выглядел до знакомства с Аллой Пугачевой

Максим Галкин* уже много лет выступает на сцене. Потом он встретил Аллу Пугачеву. Их роман стал громким событием и вот уже почти 22 года они вместе. Их встреча состоялась в 2001 году на фестивале «Славянский базар».
А познакомил их Филипп Киркоров, который был с ней в браке на тот момент лишь на бумаге. Алле Борисовне было уже 52 года, а ее возлюбленному всего 25. Но это не помело им построить крепкую семью.
Теперь супруги живет в Израиле. Они растят двойняшек Лизу и Гарри, которым по 9 лет. Галкин* продолжает давать гастроли. Порой он делится архивными фото. На этот раз юморист выложил фото, сделанное до знакомства с Примадонной. На снимке он лежит на пляже в джинсах и белой футболке. Тогда артист носил короткую стрижку.
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Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды
«Юрмала, пляж. В конце прошлого века», – написал он.
Поклонники восхитились тем, как выглядел Галкин*. Некоторые даже не сразу его узнали. «Сразу подумала кто-то из Голливуда! Красавчик!», «Не узнать, но хорош! Вылитый Челентано в молодости на этом фото», «Я подумала Энрике Иглесиас», — прокомментировали пост подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.