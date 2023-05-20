Уставшая Зепюр Брутян отметилась у плиты после бессонной ночи с сыном: старательно готовит и намывает посуду

На этот раз Брутян не смогла выспаться, так как сын страдает из-за коликов. Также он просит кушать каждые три часа. Актриса даже после такой трудной ночи находит время для готовки. Она показала, как намывает посуду, а потом жарит завтрак. Зепюр нанесла нюдовый макияж. Она была в майке и брюках. После родов она успела похудеть.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».