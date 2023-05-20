Уставшая Зепюр Брутян отметилась у плиты после бессонной ночи с сыном: старательно готовит и намывает посуду

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. В прошлом году о ней заговорили в светских кругах, так как она стала женой Павла Прилучного. Их отношения развивались очень стремительно. Пара сыграла пышную свадьбу в Москве. А недавно у них родился сын Микаэль. Пока она находится в декретном отпуске находит время на домашний быт.
На этот раз Брутян не смогла выспаться, так как сын страдает из-за коликов. Также он просит кушать каждые три часа. Актриса даже после такой трудной ночи находит время для готовки. Она показала, как намывает посуду, а потом жарит завтрак. Зепюр нанесла нюдовый макияж. Она была в майке и брюках. После родов она успела похудеть.
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«Выражение «соня для слабаков» действительно обретает смысл, когда за сутки время на сон составляет 3-4 часа», – призналась звезда.
Поклонники отметили, что Зепюр хорошо выглядит. Другие поразились ее стойкости. «Вы хороши», «Как можно с таким цветущим видом быть после бессонной ночи?», «Поражаете меня», «Очень женственная», «Какая хозяюшка», «А Павел на работе? Вам бы помощницу», — стали писать в Сети.