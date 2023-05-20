«Мама тоже еще не выросла»: Арзамасова подурачилась с подросшим сыном Авербуха в бассейне в мячиками

На этот раз Арзамасова целый день посвятила наследнику. Компанию ей составила мама Юлия. Они оказались в игровом центре. актриса с радостью впала в детство. Она плюхнулась в бассейн с шариками. Лев был в джинсовом комбинезоне. Он проявлял самостоятельность, но наблюдал за мамой.

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