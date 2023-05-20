«Мама тоже еще не выросла»: Арзамасова подурачилась с подросшим сыном Авербуха в бассейне в мячиками

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она не только каждый год снимается в сериалах и фильмах, но и играет в кино. В этом году актриса отметилась в продолжении ситкома «Папины дочки». При этом она всегда успевает проводить время с мужем Ильей Авербухом и сыном Львом, которому скоро исполнится два года.
На этот раз Арзамасова целый день посвятила наследнику. Компанию ей составила мама Юлия. Они оказались в игровом центре. актриса с радостью впала в детство. Она плюхнулась в бассейн с шариками. Лев был в джинсовом комбинезоне. Он проявлял самостоятельность, но наблюдал за мамой.
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«Много ли надо человеку для счастья! Деловой такой! Мама тоже еще не выросла из детства. Когда мама была маленькой, не было таких шариков», – заявила родительница звезды.
Потом Лиза стала залезать на конструкции и кататься с горки. Она предложила сыну повторить за ней. Лева смог тоже забраться на баню, а потом скатиться вниз. Поклонники восхитились кадрами. многие отметили, что сын Авербуха очень похож на маму. Однако некоторые отметили, что у крохи бесстрашие отца.