Бузова оголила «налившуюся» грудь: без стеснения выставила напоказ глубокое декольте на камеру

На этот раз Бузова провела время у косметолога. Она решила показать свое лицо без макияжа. Телеведущая засняла себя в топе-бюстье. Она оголила свою налившуюся грудь. Артистка козырнула своим глубоким декольте. Ольга поправилась, но не перестает хвастаться преобразившимися формами.

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