Бузова оголила «налившуюся» грудь: без стеснения выставила напоказ глубокое декольте на камеру

Ольга Бузова уже много лет не только ведет передачи, но и дает концерты. Она признавалась, что любит быть в центре внимания. К каждому выходу в свет телеведущая готовится, продумывая образ до мелочей. В последние годы она стала чаще выбирать «голые платья». Звезда делает акцент на достоинствах фигуры.
На этот раз Бузова провела время у косметолога. Она решила показать свое лицо без макияжа. Телеведущая засняла себя в топе-бюстье. Она оголила свою налившуюся грудь. Артистка козырнула своим глубоким декольте. Ольга поправилась, но не перестает хвастаться преобразившимися формами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако многие заметили, что она применила фильтр. «Ой, декольте все затмило», «Утерла нос бывшему? Грудь тут ослепляет», «А зачем хвастаться лицом, наложив фильтр?», «Ну тут лицо худое, а внизу все сочное», — стали писать подписчики.