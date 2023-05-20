Рудова в бикини игриво изогнулась в бассейне, сверкнув свои мощным «орехом»: подставила солнцу прелести

На отдыхе Наталья то и дело красуется в купальнике. На этот раз она решила с утра поплескалась в бассейне. Актриса прилегла на бортик, намочив свои прелести.Блондинка игриво изогнулась, подставив солнцу свою округлую пятую точку. Бикини прилипло к ее формам. Рудова не стала прятать бедра.

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