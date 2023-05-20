Рудова в бикини игриво изогнулась в бассейне, сверкнув свои мощным «орехом»: подставила солнцу прелести

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не раз работала с привлекательными коллегами. Сама блондинка в 39 лет следит за фигурой. Зачастую она не только на съемках, но и в обычной жизни актриса носит смелые наряды. Поклонники удивляются тому, что она не замужем. А недавно звезда отдохнула на Бали.
На отдыхе Наталья то и дело красуется в купальнике. На этот раз она решила с утра поплескалась в бассейне. Актриса прилегла на бортик, намочив свои прелести.Блондинка игриво изогнулась, подставив солнцу свою округлую пятую точку. Бикини прилипло к ее формам. Рудова не стала прятать бедра.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она умеет будоражить разум. «Просто богиня», «Ох, какие формы», «Любуюсь этой красоткой», «Ну прям русалка», «Как вы соблазнительно легки», «Вся мокрая», «Тут есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.