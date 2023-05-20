Звезда «Дома-2» Роман Гриценко объяснил, почему у Ольги Бузовой не складывается личная жизнь

Роман Гриценко знаком с Ольгой Бузовой еще с проекта «Дом-2». А затем молодых людей жизнь столкнула на шоу «План Б». Поэтому многим зрителям казалось, что из них может выйти прекрасная пара.

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Да и, по словам самого Гриценко, была взаимная симпатия. Но, к сожалению, романтические отношения не сложились. И винит в этом Роман только себя.

Однако, несмотря на то, что ничего не вышло, молодой человек надеется, что Ольга найдет свое счастье с кем-нибудь другим. А неудачи в личной жизни Бузовой он связывает с высокой занятостью звезды.

«У Оли сильный уклон в сторону карьеры, гастроли и работа сутками. Когда мы с ней близко общались, она спала по два часа в сутки. Какая тут личная жизнь, когда поспать некогда», — объяснил Гриценко.

Источник: lady.mail.ru