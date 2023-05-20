Брутян засняла крохотные ножки сына Прилучного: Микаэль в белоснежном вязаном костюмчике и пинетках

На этот раз Брутян признается, что мало спит. Муж старается ей помогать во всем. Актриса засняла кроху, который лежал в вязаном белом костюме и пинетках. Она призналась, что у малыша начались колики, с которыми приходится бороться.

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