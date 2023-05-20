Брутян засняла крохотные ножки сына Прилучного: Микаэль в белоснежном вязаном костюмчике и пинетках

Зепюр Брутян познакомилась с Павлом Прилучным на съемках сериала «В клетке». Однако они пошли на свидание два года спустя и почти сразу расписались в ЗАГСе. А недавно у пары родился сын Микаэль. Для актрисы этот ребенок стал первым. А вот у Павла есть еще двое детей от первого брака: дочка Мия и сын Тимофей.
На этот раз Брутян признается, что мало спит. Муж старается ей помогать во всем. Актриса засняла кроху, который лежал в вязаном белом костюме и пинетках. Она призналась, что у малыша начались колики, с которыми приходится бороться.
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«Нам сейчас помогает укропная водичка, прикладывание к груди и животику. Сразу успокаиваемся и засыпаем», – поделилась Зепюр.
Микаэль Прилучный. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие также отметили, что артистка заботливая мама. «Какие ножки», «Сладкое чудо», «Все через это проходят», «Просто маленький комочек счастья», «Ой, это недолго», — стали писать в Сети.