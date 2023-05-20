Опустошит кошелек: Максим Галкин* готов продать большую квартиру в Москве, чтобы купить жилье в Нью-Йорке

На этот раз московский продюсер рассказал планах артиста, которые обсуждают знакомые семьи. Он отметил, что замок в деревне Грязь не продали, так как это индивидуальный проект и за него нужно просить крупную сумму, которую не многие готовы отдать.

«Говорят, что у Макса есть планы осенью продавать более стандартный объект недвижимости - квартиру в Москве. Чтобы переинвестировать деньги и купить квартиру в Нью-Йорке. Как продаст? Может сначала оформит дарственную на жену?» – поделился продюсер.

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Этот выбор можно объяснить тем, что в Америке часто бывает Кристина Орбакайте, у которой дочка Клавдия учится в Нью-Йорке. Также недавно в США уехал старший внук Примадонны Никита Пресняков. Возможно Галкин* просто хочет купить квартиру, чтобы в будущем там смогли жить его дети, если захотят учится в американском вузе.

Для такой покупки нужно около 50 миллионов рублей. Скорее всего, юморист готов продать квартиру в Москве площадью 103 квадратных метров у метро «Новые Черемушки» на улице Новочеремушкинская, которую его родители получили в конце 80-х. По слухам, он хочет получить как раз около 45 – 50 миллионов рублей. Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев объяснил, что эта слишком большая цена и столько он точно не получит.

«Сейчас сделок мало, спад по продаже квартир ощутимый. В старом доме в этом районе продать квартиру за 50 миллионов рублей невозможно. Эту квартиру можно продать максимум за 25 – 30 миллионов рублей», – пояснил эксперт, пишет KP.ru.

Напомним, что на днях Максим* подал иск, в котором оспаривает решение о признании его иноагентом. Возможно это ему нужно для того, чтобы совершать сделки с недвижимостью. Однако квартиру он может переписать на Пугачеву, а она уже даже без своего присутствия сможет провести сделку по продаже недвижимости.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.