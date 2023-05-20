«Ходить пока не могу»: Диана Арбенина перенесла концерт из-за травмы позвоночника

20 мая солистка группы «Ночные снайперы» сообщила поклонникам о переносе концерта. 21-го числа у 48-летней звезды должно быть выступление в Бишкеке, но из-за ЧП в доме артистки оно состоится в другую, еще не определенную дату.

«Дело такое: я поскользнулась и упала на лестнице в своем доме. Получила травму позвоночника, ходить пока не могу. Концерт в Бишкеке завтра не одолею, - пишет Диана в Telegram. – Простите, пожалуйста. Мы обязательно приедем, как только я в буквальном смысле встану на ноги».

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В комментариях посыпались десятки пожеланий скорейшего выздоровления от преданных фанатов певицы. Teleprogramma.pro присоединяется к ним.