Анастасия Костенко объяснила, почему ее новая грудь выглядит асимметричной

Анастасия Костенко не так давно перенесла операцию по увеличению груди. Поэтому теперь ее блог больше похож на страницу клиники пластической хирургии.

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Жена Дмитрия Тарасова каждый день рассказывает поклонникам о процессе реабилитации. И нередко получает от подписчиков не самые приятные замечания. Сначала хейтеры писали ей о том, что раньше было лучше. А теперь они утверждают, что у Анастасии одна грудь получилась меньше другой.

Сама Костенко так не считает. Модель полностью довольна результатами операции. А легкую асимметрию, которую углядели подписчики, списывает на отек и игру света.