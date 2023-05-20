Анастасия Костенко объяснила, почему ее новая грудь выглядит асимметричной

Анастасия Костенко не так давно перенесла операцию по увеличению груди. Поэтому теперь ее блог больше похож на страницу клиники пластической хирургии.
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Жена Дмитрия Тарасова каждый день рассказывает поклонникам о процессе реабилитации. И нередко получает от подписчиков не самые приятные замечания. Сначала хейтеры писали ей о том, что раньше было лучше. А теперь они утверждают, что у Анастасии одна грудь получилась меньше другой.
Сама Костенко так не считает. Модель полностью довольна результатами операции. А легкую асимметрию, которую углядели подписчики, списывает на отек и игру света.
«Тогда интересно сыграл отек и свет от окна, и кажется, что они разной формы, но нет. Все симметрично и очень красиво. Сегодня снова любовалась и грезила днем, когда я сниму компрессионку», — заявила Анастасия в своем блоге.