«Ну, какая же сладючая»: Галкин* показал, как дочка Лиза хвасталась преображением после тренажера

На этот раз юморист поделился архивным видео. Он показал, как Лиза в пять лет хвасталась эффективной тренировкой на тренажере. Девочка была в розовых трениках и белой футболке. Она с радостью рассказала, как преобразилась.

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