«Ну, какая же сладючая»: Галкин* показал, как дочка Лиза хвасталась преображением после тренажера

Алла Пугачева и двойняшки. Фото: соцсети звезды

Артист поделился уникальными кадрами, на которых дочке Примадонны 5 лет.

Алла Пугачева с 2022 года живет в Израиле. Раньше она туда приезжала отдыхать, а теперь двойняшки Лиза и Гарри ходят в местную школу. Сама певица не только занимается их воспитанием детей, но и видится с друзьями. А вот ее муж Максим Галкин* не перестает давать гастроли. 

На этот раз юморист поделился архивным видео. Он показал, как Лиза в пять лет хвасталась эффективной тренировкой на тренажере. Девочка была в розовых трениках и белой футболке. Она с радостью рассказала, как преобразилась. 

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«Ты тренажер такой классный! Смотри! Вот я сожгла 11 калорий. Видишь, даже майка больше стала. А то была вот такая маленькая, а теперь во!» – заявила кроха.

«Срочно на тренажер! Повышенная эффективность - за тренировку минус 11 калорий! Лизе 5 лет на этом видео», – написал Галкин*.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лиза пошла в маму и унаследовала ее артистический талант. «Ну, какая же Лизок сладючая», — заявил стилист Игорь Гуляева. «Какая сладкая бусинка! Лизонька всегда такая улыбчивая, светлая и искренняя! Как же мне она нравится!», «Очень артистичная Лизочка! Интересно она такая в папу или в маму?», «Нереальная девочка, свет светлый. Обаяние красота, уже шарм», — стали писать подписчики.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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