Человек, взорвавший моду: как Демна Гвасалия превратил ширпотреб в «тяжелый люкс» и за что на него обиделась Ольга Бузова

Демна Гвасалия. Фото: соцсети

Практически каждая новая коллекция Демны Гвасалии сопровождается скандалом. Однако это нисколько не влияет на популярность самого модного дизайнера, напротив, только взвинчивает стоимость вещей бренда.

Уроженца Абхазии, модельера Демну Гвасалию критики часто называют человеком, взорвавшим мир моды. Он - единственный, кто смог нарядить Ким Кардашьян в оберточный скотч и измазал топ-моделей в грязи на своих показах. Фантазию модельера без тормозов, казалось, ничто не могло остановить. Пока дело не коснулось детей.

Бумажные показы

Революцию в моде будущий дизайнер начал планировать еще в детстве. Демна Гвасалия родился в Сухуми 25 марта 1981 года. Вместе с младшим братом Гурамом будущий известный модельер устраивал показы мод для многочисленной родни. Вырезал кукол из картона и «шил» им наряды из бумаги, а потом проводил дефиле. Билеты на бумажные модные шоу продавал младший брат Гурам.

Демна Гвасалия с братом Гурамом. Фото: соцсети

Когда Демне Гвасалии было 11 лет, в Абхазии началась гражданская война, и семья будущего кутюрье перебралась в Тбилиси. После окончания школы Демна Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском университете.

В 2001 году он закончил обучение и вместе с семьей переехал в Дюссельдорф, а позже Демна Гвасалия перебрался в Бельгию и поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене (Бельгия). Так было принято решение посвятить свою жизнь моде.

Модный зашквар

Талант Демны Гвасалии заметил его учитель, бельгийский модельер Вальтер ван Бейрендонк, и пригласил на работу. Их сотрудничество длилось всего год. Затем Демну Гвасалию переманил известный французский дом моды «Мейсон Марджела».

Спустя три года его приглашает французский же гигант - «Луи Виттон». Там Демна Гвасалия окончательно сформировался как дизайнер и изучил тонкости ведения модного бизнеса. В 2015 году вместе с братом Гурамом Демна Гвасалия открыл собственный бренд Vetements, который тут же громко заявил о себе.

Дизайнер смело ломал устои модного мира, его даже окрестили маргиналом. Каждая коллекция шокировала, а мировые суперзвезды и фешиониста сметали вмиг все вещи.

Прежде всего Демна Гвасалия отказался от чрезмерной «красивости» на своих шоу. У него получилось сделать из ширпотреба культовые вещи. Так например, футболки с логотипом DHL (аналогичные носили курьеры известной фирмы экспресс-доставки) после показа Vetements моментально раскупили за совсем не демократичную цену в 200 долларов.

Затем Демна Гвасалия нарядил мир в худи с принтом в виде фото Роуз и Джека - героев фильма «Титаник». Селин Дион, исполнившая заглавную песню к фильму Джеймса Кэмерона, с удовольствием ее носила.

Сапоги с необычными каблуками от Демны Гвасалии. Фото: Global Look Press

Дальше последовала обувь со странными каблуками в виде разных предметов – зажигалок, маркеров и прочего. А потом Демна Гвасалия приделал к носкам подошву, и только ленивый не скопировал его новаторство.

В 2017 году Демна Гвасалия отказался от профессиональных моделей и для очередного дефиле буквально пригласил с людей с улицы. Новую коллекцию Vetements показывали люди разных возрастов и комплекций.

Демна Гвасалия и звезды

Творчество Демны Гвасалии обожает певица Земфира*, актриса и режиссер Рената Литвинова.

Модный дизайнер отвечает им взаимностью. В честь известной певицы Демна Гвасалия создал худи с ее изображением, которое продавалось за 62 тысячи рублей.

Демна Гвасалия и певица Земфира*. Фото: соцсети

А в фильмах и спектаклях Ренаты Литвинвой Демна Гвасалия выступил в качестве художника по костюмам.

Демна Гвасалия и Рената Литвинова. Фото: соцсети

В числе поклонников творчества Демны Гвасалии такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Селин Дион, Ирина Шейк, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Сальма Хайек, Рианна, Майли Сайрус, Канье Уэст.

Параллельно с собственным брендом он работал над возрождением модного дома Balenciaga. И открыл в нем второе дыхание, при этом сохранил ДНК бренда.

В 2019 году Демна Гвасалия оставил свое детище - Vetements, его место занял брат Гурам Гвасалия. Между тем, дизайнер остался креативным директором Balenciaga.

Обидел Бузову

Ксения Собчак в одной из своих передач для своего YouTube канала намекнула, что «один дизайнер очень просил передать Оле Бузовой, чтобы она не носила его одежду и не отмечала бренд в своих постах».

Подписчики светской львицы тут ж сообразили о ком идет речь – о Демне Гвасалии и бренде Balenciaga, вещи которого обожала демонстрировать Ольга Бузова.

Бузова, конечно, не смогла промолчать и написала гневный пост в своем микроблоге и открестилась от вещей Демны Гвасалии, вернув в магазин бренда куртку и кроссовки. Подписчики телеведущей пошли на страницу дизайнера, чтобы защитить любимицу и высказать свое «фи» заносчивому модельеру.

Впрочем, на популярность бренда это никак не повлияло. Тем более, что любой показ Vetements всегда сопровождался скандалом.

Показ Vetements на Парижской Неделе моды. Фото: Global Look Press

Так, однажды Демна Гвасалия показал очередную коллекцию в Макдональдсе, а приглашения на шоу были в виде презервативов.

В другой раз он напечатал худи с обсессивной лексикой, так что популярный универмаг запретил их продавать на своей территории. Шквал хейта Демна Гвасалия получил после того, как в его коллекции появились сапоги с принтом из российских паспортов.

Угроза отмены

До поры до времени на шалости Демны Гвасалии и его команды смотрели с интересом. Ведь, чтобы оставаться популярным, без скандалов в мире моды не обойтись. И дизайнер долго время умело балансировал на грани. Пока дело не коснулось детей.

Рекламная компании детской одежды 2022 года собрала массу негативных откликов. Демну Гвасалию и Balenciaga обвинили в скрытой пропаганде педофилии.

На этот раз команда поняла, что в играх со скандалами они зашли слишком далеко. Провокационные снимки удалили со всех ресурсов, принесли извинения. Демна Гвасалия лично выступил с осуждением насилия над детьми, инициировал внутреннее расследование в компании и подал иск на фирму, которая занималась организацией съемок.

Из-за этого скандала Демну Гвасалию лишили престижной в мире моды награды Global Voices Award. А совет директоров Balenciaga, по слухам, поставил креативного директора Демну Гвасалию в строгие рамки, настоятельно рекомендовав ему обойтись в следующих коллекциях без скандалов. Говорят, именно поэтому новый показ бренда был таким пресным.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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