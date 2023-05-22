Человек, взорвавший моду: как Демна Гвасалия превратил ширпотреб в «тяжелый люкс» и за что на него обиделась Ольга Бузова

Уроженца Абхазии, модельера Демну Гвасалию критики часто называют человеком, взорвавшим мир моды. Он - единственный, кто смог нарядить Ким Кардашьян в оберточный скотч и измазал топ-моделей в грязи на своих показах. Фантазию модельера без тормозов, казалось, ничто не могло остановить. Пока дело не коснулось детей.
Бумажные показы
Революцию в моде будущий дизайнер начал планировать еще в детстве. Демна Гвасалия родился в Сухуми 25 марта 1981 года. Вместе с младшим братом Гурамом будущий известный модельер устраивал показы мод для многочисленной родни. Вырезал кукол из картона и «шил» им наряды из бумаги, а потом проводил дефиле. Билеты на бумажные модные шоу продавал младший брат Гурам.
Демна Гвасалия с братом Гурамом. Фото: соцсети
Когда Демне Гвасалии было 11 лет, в Абхазии началась гражданская война, и семья будущего кутюрье перебралась в Тбилиси. После окончания школы Демна Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском университете.
В 2001 году он закончил обучение и вместе с семьей переехал в Дюссельдорф, а позже Демна Гвасалия перебрался в Бельгию и поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене (Бельгия). Так было принято решение посвятить свою жизнь моде.
Модный зашквар
Талант Демны Гвасалии заметил его учитель, бельгийский модельер Вальтер ван Бейрендонк, и пригласил на работу. Их сотрудничество длилось всего год. Затем Демну Гвасалию переманил известный французский дом моды «Мейсон Марджела».
Спустя три года его приглашает французский же гигант - «Луи Виттон». Там Демна Гвасалия окончательно сформировался как дизайнер и изучил тонкости ведения модного бизнеса. В 2015 году вместе с братом Гурамом Демна Гвасалия открыл собственный бренд Vetements, который тут же громко заявил о себе.
Дизайнер смело ломал устои модного мира, его даже окрестили маргиналом. Каждая коллекция шокировала, а мировые суперзвезды и фешиониста сметали вмиг все вещи.
Прежде всего Демна Гвасалия отказался от чрезмерной «красивости» на своих шоу. У него получилось сделать из ширпотреба культовые вещи. Так например, футболки с логотипом DHL (аналогичные носили курьеры известной фирмы экспресс-доставки) после показа Vetements моментально раскупили за совсем не демократичную цену в 200 долларов.
Затем Демна Гвасалия нарядил мир в худи с принтом в виде фото Роуз и Джека - героев фильма «Титаник». Селин Дион, исполнившая заглавную песню к фильму Джеймса Кэмерона, с удовольствием ее носила.
Сапоги с необычными каблуками от Демны Гвасалии. Фото: Global Look Press
Дальше последовала обувь со странными каблуками в виде разных предметов – зажигалок, маркеров и прочего. А потом Демна Гвасалия приделал к носкам подошву, и только ленивый не скопировал его новаторство.
В 2017 году Демна Гвасалия отказался от профессиональных моделей и для очередного дефиле буквально пригласил с людей с улицы. Новую коллекцию Vetements показывали люди разных возрастов и комплекций.
Демна Гвасалия и звезды
Творчество Демны Гвасалии обожает певица Земфира*, актриса и режиссер Рената Литвинова.
Модный дизайнер отвечает им взаимностью. В честь известной певицы Демна Гвасалия создал худи с ее изображением, которое продавалось за 62 тысячи рублей.
Демна Гвасалия и певица Земфира*. Фото: соцсети
А в фильмах и спектаклях Ренаты Литвинвой Демна Гвасалия выступил в качестве художника по костюмам.
Демна Гвасалия и Рената Литвинова. Фото: соцсети
В числе поклонников творчества Демны Гвасалии такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Селин Дион, Ирина Шейк, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Сальма Хайек, Рианна, Майли Сайрус, Канье Уэст.
Параллельно с собственным брендом он работал над возрождением модного дома Balenciaga. И открыл в нем второе дыхание, при этом сохранил ДНК бренда.
В 2019 году Демна Гвасалия оставил свое детище - Vetements, его место занял брат Гурам Гвасалия. Между тем, дизайнер остался креативным директором Balenciaga.
Обидел Бузову
Ксения Собчак в одной из своих передач для своего YouTube канала намекнула, что «один дизайнер очень просил передать Оле Бузовой, чтобы она не носила его одежду и не отмечала бренд в своих постах».
Подписчики светской львицы тут ж сообразили о ком идет речь – о Демне Гвасалии и бренде Balenciaga, вещи которого обожала демонстрировать Ольга Бузова.
Бузова, конечно, не смогла промолчать и написала гневный пост в своем микроблоге и открестилась от вещей Демны Гвасалии, вернув в магазин бренда куртку и кроссовки. Подписчики телеведущей пошли на страницу дизайнера, чтобы защитить любимицу и высказать свое «фи» заносчивому модельеру.
Впрочем, на популярность бренда это никак не повлияло. Тем более, что любой показ Vetements всегда сопровождался скандалом.
Показ Vetements на Парижской Неделе моды. Фото: Global Look Press
Так, однажды Демна Гвасалия показал очередную коллекцию в Макдональдсе, а приглашения на шоу были в виде презервативов.
В другой раз он напечатал худи с обсессивной лексикой, так что популярный универмаг запретил их продавать на своей территории. Шквал хейта Демна Гвасалия получил после того, как в его коллекции появились сапоги с принтом из российских паспортов.
Угроза отмены
До поры до времени на шалости Демны Гвасалии и его команды смотрели с интересом. Ведь, чтобы оставаться популярным, без скандалов в мире моды не обойтись. И дизайнер долго время умело балансировал на грани. Пока дело не коснулось детей.
Рекламная компании детской одежды 2022 года собрала массу негативных откликов. Демну Гвасалию и Balenciaga обвинили в скрытой пропаганде педофилии.
На этот раз команда поняла, что в играх со скандалами они зашли слишком далеко. Провокационные снимки удалили со всех ресурсов, принесли извинения. Демна Гвасалия лично выступил с осуждением насилия над детьми, инициировал внутреннее расследование в компании и подал иск на фирму, которая занималась организацией съемок.
Из-за этого скандала Демну Гвасалию лишили престижной в мире моды награды Global Voices Award. А совет директоров Balenciaga, по слухам, поставил креативного директора Демну Гвасалию в строгие рамки, настоятельно рекомендовав ему обойтись в следующих коллекциях без скандалов. Говорят, именно поэтому новый показ бренда был таким пресным.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.