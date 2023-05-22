Человек, взорвавший моду: как Демна Гвасалия превратил ширпотреб в «тяжелый люкс» и за что на него обиделась Ольга Бузова

Когда Демне Гвасалии было 11 лет, в Абхазии началась гражданская война, и семья будущего кутюрье перебралась в Тбилиси. После окончания школы Демна Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском университете.

В 2001 году он закончил обучение и вместе с семьей переехал в Дюссельдорф, а позже Демна Гвасалия перебрался в Бельгию и поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене (Бельгия). Так было принято решение посвятить свою жизнь моде.

Модный зашквар

Талант Демны Гвасалии заметил его учитель, бельгийский модельер Вальтер ван Бейрендонк, и пригласил на работу. Их сотрудничество длилось всего год. Затем Демну Гвасалию переманил известный французский дом моды «Мейсон Марджела».

Спустя три года его приглашает французский же гигант - «Луи Виттон». Там Демна Гвасалия окончательно сформировался как дизайнер и изучил тонкости ведения модного бизнеса. В 2015 году вместе с братом Гурамом Демна Гвасалия открыл собственный бренд Vetements, который тут же громко заявил о себе.

Дизайнер смело ломал устои модного мира, его даже окрестили маргиналом. Каждая коллекция шокировала, а мировые суперзвезды и фешиониста сметали вмиг все вещи.

Прежде всего Демна Гвасалия отказался от чрезмерной «красивости» на своих шоу. У него получилось сделать из ширпотреба культовые вещи. Так например, футболки с логотипом DHL (аналогичные носили курьеры известной фирмы экспресс-доставки) после показа Vetements моментально раскупили за совсем не демократичную цену в 200 долларов.

Затем Демна Гвасалия нарядил мир в худи с принтом в виде фото Роуз и Джека - героев фильма «Титаник». Селин Дион, исполнившая заглавную песню к фильму Джеймса Кэмерона, с удовольствием ее носила.