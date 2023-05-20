Бородина вспомнила авантюрную историю, как ее отец поднял легкие деньги на доверчивых иностранцах

Об отце популярной телеведущей Ксении Бородиной Киме Амоеве прессе известно мало. В новом интервью шоувумен рассказала, что ее папа был очень ярким, экспрессивным и авантюрным человеком. Чтобы проиллюстрировать его характер, звезда поведала одну памятную историю, которую раньше не озвучивала в СМИ.

«Мой папа сидел на первом этаже знаменитой гостиницы «Россия» на Кремлевской набережной, курил сигарету – тогда еще в холлах было можно – и в этот момент рядом чистили огромный ковер. Его почистили и начали сворачивать. Свернули и поставили», - рассказала Бородина в беседе с Марком Бартоном.

«И тут подходит какая-то делегация, то ли японцев, то ли… И начинает через переводчика разговаривать с ним: «Слушайте, а что это за ковер?» Папа начинает рассказывать про ковер. Они говорят: «А сколько стоит?» Он назначает цену. Они платят ему, забирают гостиничный ковер (смеется, - Прим. авт.). И дальше папа исчезает, а они взяли и понесли его к лифту».

«Папа ушел из гостиницы, а они как-то там уже решали этот вопрос, я не знаю. Вот это характеризует моего папу».