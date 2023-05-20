«Это разносит в пух и прах мой пьедестал народного артиста»: Алексей Гуськов отметит 65-летие на съемках

По словам актера, лучший подарок он себе сделал сам.

«7 марта в Театре Вахтангова мы впервые сыграли спектакль «Амадей», в котором я исполнил роль Антонио Сальери. Спектакль идет хорошо, очень большое количество позитивных отзывов, публика после спектакля не отпускает, и это, наверное, самое прекрасное, что актер может сам себе пожелать», - цитирует Гуськова ТАСС.

«Через неделю после выпуска спектакля я уже начал сниматься в сериале «Золотое дно», где я работаю с великолепной Юлией Снигирь и другими очень талантливыми партнерами. Вообще, работать с поколением тридцатилетних, сорокалетних партнеров мне очень интересно, потому что, с одной стороны, у них есть уже профессиональный опыт, а с другой, в них есть молодая энергия и огромное желание делать что-то по-настоящему значимое».

«Ну а я, со своей стороны, наверное, приношу им какую-то уверенность. И рад, когда кто-то из них не знает каких-то моих работ, что никто не сравнивает послужные списки. Потому что это тут же разносит в пух и прах мой пьедестал народного артиста, заставляет работать над собой и каждый день ставить под сомнение все, что я делаю и сделал».