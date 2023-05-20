«Это разносит в пух и прах мой пьедестал народного артиста»: Алексей Гуськов отметит 65-летие на съемках

20 мая свой день рождения отмечает известный актер, народный артист России Алексей Гуськов. В 2023 году у него юбилей – 65 лет.
«День рождения будет рабочим, потому что проведу я его на съемках и не в Москве, - поделился планами юбиляр. - Поздравления буду принимать в соцсетях, телефон на съемочной площадке включать все равно нельзя, так что если и включу, то только поздно вечером».
«Праздновать юбилеи, будучи в отъезде, хорошо. Потому что торжественные банкеты с вручением подарков я не люблю, да и праздновать самого себя как-то неудобно».
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По словам актера, лучший подарок он себе сделал сам.
«7 марта в Театре Вахтангова мы впервые сыграли спектакль «Амадей», в котором я исполнил роль Антонио Сальери. Спектакль идет хорошо, очень большое количество позитивных отзывов, публика после спектакля не отпускает, и это, наверное, самое прекрасное, что актер может сам себе пожелать», - цитирует Гуськова ТАСС.
«Через неделю после выпуска спектакля я уже начал сниматься в сериале «Золотое дно», где я работаю с великолепной Юлией Снигирь и другими очень талантливыми партнерами. Вообще, работать с поколением тридцатилетних, сорокалетних партнеров мне очень интересно, потому что, с одной стороны, у них есть уже профессиональный опыт, а с другой, в них есть молодая энергия и огромное желание делать что-то по-настоящему значимое».
«Ну а я, со своей стороны, наверное, приношу им какую-то уверенность. И рад, когда кто-то из них не знает каких-то моих работ, что никто не сравнивает послужные списки. Потому что это тут же разносит в пух и прах мой пьедестал народного артиста, заставляет работать над собой и каждый день ставить под сомнение все, что я делаю и сделал».
Напомним, Алексей Геннадьевич сыграл в огромном количестве популярных проектов российского кино. Среди его недавних работ - сериалы «Надежда», «Седьмая симфония», «Актрисы», фильмы «Небесная команда», «Мастер и Маргарита» и «Велга».