Этого человека хотели сделать крестным! Ефременкову взбесило поведение брата Мондезира — мужчина повел себя странно

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова родила сыновей-близнецов 22 сентября 2022 года и до сих пор не крестила малышей.

Вместе с теперь уже бывшим возлюбленным одним из крестных они решили сделать брата Мондезира. Оставалось только выбрать дату. Однако родственник Свет-Амура повел себя странно — так, что у Юлии закрались сомнения, действительно ли этот человек достоин стать крестным.

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От подписчиков Ефременкова узнала, что брат Мондезира тайком прилетел в Москву. Блондинку возмутил не столько таинственный визит родственника, сколько то, что он даже не удосужился встретиться с малышами.