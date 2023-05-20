Этого человека хотели сделать крестным! Ефременкову взбесило поведение брата Мондезира — мужчина повел себя странно

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова родила сыновей-близнецов 22 сентября 2022 года и до сих пор не крестила малышей.
Вместе с теперь уже бывшим возлюбленным одним из крестных они решили сделать брата Мондезира. Оставалось только выбрать дату. Однако родственник Свет-Амура повел себя странно — так, что у Юлии закрались сомнения, действительно ли этот человек достоин стать крестным.
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От подписчиков Ефременкова узнала, что брат Мондезира тайком прилетел в Москву. Блондинку возмутил не столько таинственный визит родственника, сколько то, что он даже не удосужился встретиться с малышами.
«То, что брат приедет, мне никто не сообщил. Мы бы постарались подстроиться. Ну, о чем говорить, если даже не изъявили желание увидеть детей, а навязывать я ничего и никому не буду. Я просто молча сделаю выводы! Поэтому когда крестины, я не знаю. У нас с крестными папами проблемы!» — выпалила Ефременкова в своих соцсетях.